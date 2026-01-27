Семиразовий чемпіон "Формули-1" Міхаель Шумахер нині перебуває у власному будинку в Лас-Бріас, на південно-західному узбережжі Майорки. Легенда "Формули-1", котрий зазнав тяжкої травми голови під час катання на лижах у 2013 році, наразі пересувається на кріслі колісному під наглядом медичного персоналу.

За інформацією Daily Mail Sport, Шумахер не може ходити самостійно, втім, він більше не прикутий до ліжка. Його обслуговують медсестри та терапевти, котрі працюють цілодобово. Вартість їхньої роботи становить десятки тисяч фунтів на тиждень.

Шумахер рідко з’являється на публіці, обмежуючи коло гостей у резиденціях лише кількома близькими родичами та друзями. Його головна домівка — будинок у Гланді, Швейцарія, тоді як Майорка є родинним курортним помешканням, котра придбала дружина Шумахера, Корінна, у 2017 році у президента “Реал Мадрид” Флорентіно Переса.

Попри поширені чутки, Шумахер не відвідував весілля своєї дочки Джини у 2024 році. Він перебуває під суворою охороною приватності, як цього бажає його сім’я.

За інформацією джерел, деякі повідомлення про стан Шумахера, зокрема про нібито синдром “Locked-in”, є неточними. Частково він розуміє події довкола, але не може повністю комунікувати.

Не можна сказати з упевненістю, чи розуміє він усе, тому що він не може про це сказати. Відчуття, ніби він усвідомлює частину того, що відбувається довкола, проте, напевно, не усе, – пояснило джерело видання.

Раніше спроби колишніх працівників продати фотографії та відео з медичними записами Шумахера призвели до судових вироків щодо винних у спробі шантажу.

Раніше ЗМІ повідомили, що легенда “Формули-1” Міхаель Шумахер полетів гелікоптером до Швейцарії, коли його дочка народжувала дитину — першу онучку Шумахера. Гонщик не з’являвся на публіці протягом 12 років після нещасного випадку на лижах в Альпах.

Міхаель Шумахер прилетів на вертольоті зі своєї сімейної вілли на Майорці до швейцарського особняка, щоб приєднатися до доньки перед її пологами. 28-річна донька Шумахера, Джина, вперше стала матір’ю 29 березня, зробивши своїх батьків Міхаеля та Коріну бабусею і дідусем.

