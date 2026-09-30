Україні 30 вересня прогнозують від 0° до +20°

У середу, 30 вересня, в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів, лише на Приазов'ї та в Криму вдень місцями можливий короткочасний дощ. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

У західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно північно-східний 7-12 м/с.

Температура вночі становитиме 3-8° тепла, на півдні та південному сході країни до 12°, в Карпатах близько 0°; вдень 15-20° тепла.

У Києві та області 30 вересня також прогнозується суха погода. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура у столиці вночі 6-8° тепла, вдень 16-18°. На Київщині вночі 3-8° тепла, вдень 15-20°.