Генсек Ради Європи представив новий план дій РЄ для України

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе представив основні напрями нового Плану дій Ради Європи (РЄ) «Демократична безпека для України» на 2027-2030 роки, покликаного зміцнити демократичну стійкість, верховенство права та незалежність правосуддя, а також підтримати європейські реформи.

Про це Берсе заявив, відкриваючи захід Voices from Ukraine під час сесії ПАРЄ у Страсбурзі, передає Ukrinform.

На початку виступу генсек РЄ згадав російський удар по Національній академії наук України в центрі Києва.

«Напередодні російський безпілотник влучив у Національну академію наук України в самому центрі Києва. Науковці та співробітники загинули за своїми робочими столами. Академія наук працює з горизонтом у десятиліття. Україну атакує країна, яка хоче змусити її мислити днями», - сказав Берсе.

Він наголосив, що новий План дій, навпаки, розрахований на довгострокову перспективу - до кінця десятиліття.

За словами Берсе, поняття «демократичної безпеки» означає, що оборона, захист кордонів, енергетична та технологічна безпека не можуть бути стійкими без дієвих демократичних інституцій, незалежних судів, парламенту та доступу громадян до інформації, якій вони можуть довіряти.

«Демократична безпека не замінює військову безпеку. Україні потрібні зброя та протиповітряна оборона. Це питання виживання, і саме тому Європа переозброюється», - додав генсек.

Водночас саме демократична безпека, за його словами, робить усі інші форми безпеки сталими та підзвітними.

«Жоден мир в Україні без цього не буде стійким. Тому перше, що має зробити цей план, допомогти забезпечити дієвість мирного плану», - сказав Берсе.

Новий План дій має також посилити демократичну стійкість України через належне врядування, верховенство права та захист прав людини, сприяти приведенню українських реформ у відповідність до європейських стандартів на шляху України до ЄС.

Берсе виокремив чотири основні напрями плану: відповідальність, соціальну інклюзію, демократичні інституції та незалежне правосуддя.

Перший напрям передбачає, зокрема, розслідування воєнних злочинів на основі доказів та забезпечення відповідальності за злочини, скоєні внаслідок російської агресії.

Другий охоплюватиме захист меншин і жінок, підтримку ветеранів та роботу з повернення українських дітей. Третій стосуватиметься зміцнення демократичних інституцій, місцевого самоврядування та інформаційної стійкості. Четвертим пріоритетом стане незалежність правосуддя та продовження боротьби з корупцією.

Ця робота спиратиметься на конвенції Ради Європи, рекомендації її моніторингових і дорадчих органів та практику Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

Окремо Берсе наголосив на механізмах відповідальності за російську агресію - ЄСПЛ, Реєстрі збитків, майбутній Комісії з розгляду збитків та Спеціальному трибуналі щодо злочину агресії проти України.

Як повідомляв ForUA, підтримка українських ветеранів, виконання РФ рішень ЄСПЛ та захист журналістів стануть ключовими для української делегації темами осінньої сесії ПАРЄ, яка триває у Страсбурзі з 28 вересня до 2 жовтня.