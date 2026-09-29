Чиновники заробляли на легалізації іноземців в Україні

Контррозвідка СБУ спільно з Нацполіцією ліквідувала ще одну схему незаконної легалізації іноземних громадян в Україні.

У Вінниці затримано керівника регіональної філії одного з державних підприємств та 5-х його спільників, повідомляє СБУ.

Йдеться про директорку держустанови, керівника одного з відділів та його підлеглого, а також очільника місцевої благодійної організації і двох підприємців.



Фігуранти за різні суми хабарів оформлювали іноземцям посвідки на тимчасове проживання в Україні на підставі фіктивного працевлаштування.



Основними клієнтами організаторів «схеми» були вихідці з країн Центральної Азії та Близького Сходу, у тому числі з країн із підвищеним терористичним ризиком.



Серед них могли бути учасники агентурного апарату рф, яких російські спецслужби використовують для проведення розвідувально-підривної діяльності в інтересах москви.



Після отримання неправомірної вигоди чиновники вносили недостовірні відомості нелегалів до державних реєстрів з подальшим врученням посвідок.



Під час проведення понад 30 одночасних обшуків за місцями проживання та роботи фігурантів вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи із доказами злочинів, а також готові до продажу підроблені документи.



Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.