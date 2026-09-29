Зеленський та президентка ЄБРР обговорили підтримку економіки України

Президент Володимир Зеленський і президентка Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Оділь Рено-Бассо під час зустрічі обговорили кроки на підтримку української економіки. Про це глава держави повідомив у Фейсбуці.

“Обговорили додаткові кроки на підтримку наших людей та економіки, зокрема, можливості залучення інвестицій на підтримку українського експорту. Через постійні російські удари значна частина продовольства, від якого залежать країни фактично на кожному континенті, залишається в Україні. Є конкретні речі – фінансові та інфраструктурні, – з якими ЄБРР може допомогти. Важливо все реалізувати”, - заявив Зеленський.

Він висловив вдячність президентці ЄБРР за незмінну підтримку і допомогу в підготовці до зими.

“Дійсно, багато зроблено завдяки партнерству з ЄБРР для збільшення і захисту генерації електроенергії. Розраховуємо, що ця підтримка продовжиться”, - зазначив президент.

Співрозмовники говорили також про енергетику, логістику та датацентри, які через ескалацію з боку Росії постійно перебувають під ударами.

“Важливо, щоб партнери допомогли відбудовувати все, що росіяни намагаються знищити”, - зазначив Зеленський.

Як повідомляв ForUA, Європейський банк реконструкції та розвитку погіршив прогноз економічного зростання України через посилення російських атак, які негативно впливають на експорт та економічну активність.