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Культура

XVII Міжнародний кінофест Wiz-Art оголосив переможців

XVII Міжнародний кінофест Wiz-Art оголосив переможців

Львівський міжнародний кінофестиваль Wiz-Art оголосив переможців, головну нагороду (Grand Prix) отримав фільм «Відкритий світ» Яреми Малащука та Романа Хімея. Про це Українська кіноакадемія повідомила у Фейсбуці.

«17-й міжнародний кінофестиваль Wiz-Art визначив переможців - 8 короткометражних фільмів, обраних журі, глядачами та Спілкою кінокритиків України», - ідеться у повідомленні.

Одразу три відзнаки отримав фільм «Відкритий світ» Яреми Малащука та Романа Хімея: Гран-прі Wiz-Art, перемогу в Національному конкурсі та нагороду Спілки кінокритиків України.

Стрічка також увійшла до добірки Європейської кіноакадемії й змагатиметься за European Short Film - Prix Vimeo.

У Національному конкурсі глядацьке визнання здобув «War! Film Festival» Олександри Горієнко, який отримав номінацію на European Short Film Audience Award.

Спеціальну відзнаку журі отримав «Паром пливе» Жори Папояна. Спілка кінокритиків України також відзначила «Рибачок» Сашка Рощина.

ForUA зазначає, міжнародний кінофестиваль короткометражних фільмів LIFF WIZ-ART проходив із 22 по 27 вересня у Львові.

Фото: Українська кіноакадемія

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

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