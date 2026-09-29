Велика Британія пропонує «ядерну парасольку» дев'ятьом країнам Європи

Велика Британія запропонувала «ядерну парасольку» членам військової коаліції «Об'єднані експедиційні сили» (JEF) в межах ширшої угоди про оборону, повідомляє Yle.

Цю пропозицію підтвердив виданню Iltalehti командувач ВМС Великої Британії Гвін Дженкінс.

На запитання про те, чи стануть ядерні сили Великої Британії «головною основою стримування» для сил JEF, Дженкінс відповів: «Безумовно... адже всі країни JEF є членами НАТО. Наш потенціал ядерного стримування призначений як для НАТО, так і для нашого власного суверенного захисту. Тож за визначенням — так».

За інформацією Yle, країни-учасниці JEF підпишуть відповідну угоду під час зустрічі в Осло у листопаді.

Вона означатиме створення окремої «ядерної парасольки» поза межами розширеної стратегії стримування НАТО, запропонованої США, Великою Британією та Францією всім неядерним державам-членам Альянсу. Ця угода зможе застосовуватися автономно, без активації п'ятої статті НАТО про колективний захист.

JEF — це військова коаліція під проводом Великої Британії, до якої входять країни Північної Європи, країни Балтії, а також Нідерланди та Велика Британія.

Раніше цього місяця Фінляндія приєдналася до ініціативи з ядерного стримування під проводом Франції; ця угода не передбачає створення окремої «ядерної парасольки».

ForUA нагадує, президент Володимир Зеленський у зверненні до Саміту лідерів JEF наголосив, що Європі необхідно мати повну здатність виробляти всі типи систем ППО та ракет до них, та закликав партнерів прискорити роботу зі створення власної бази ВПК.

Торік у листопаді Україна отримала статус «Розширене партнерство» з Об’єднаними експедиційними силами (JEF).