﻿
Спорт

Українська спортсменка побила світовий рекорд, який тримався 35 років

Українська спортсменка побила світовий рекорд, який тримався 35 років

Українська скороходка Людмила Оляновська переписала історію світової легкої атлетики. На міжнародному турнірі в австрійському Айзенштадті 33-річна спортсменка встановила новий світовий рекорд зі спортивної ходьби на дистанції 1 миля (1,6 км).

Оляновська подолала дистанцію за 6:10.09, фінішувавши першою та перевершивши попередній світовий рекорд одразу на 6,63 секунди.

Попереднє досягнення належало Саді Ейдікіте — 6:16.72. Цей результат був встановлений ще 1990 року в Каунасі, коли спортсменка виступала за збірну СРСР, і залишався неперевершеним протягом 35 років.

Топ-5 найкращих результатів в історії на дистанції 1 миля:

Людмила Оляновська (Україна) — 6:10.09

Сада Ейдікіте (СРСР) — 6:16.72

Рейчел Сімен (Канада) — 6:17.29

Деббі Лоуренс (США) — 6:18.03

Мішелль Рогл (США) — 6:18.07

Для України це історичне досягнення та ще одне підтвердження високого рівня української легкої атлетики на міжнародній арені.

Як повідомляло раніше ForUa, Ольга Сопіт вперше в історії України виграла чемпіонат Європи з фехтування на рапірах.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

рекордспортивна ходьбаЛюдмила Оляновська
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Під час саміту НАТО в Анкарі відбудеться засідання Ради Україна-НАТО на рівні очільників МЗС
Полiтика 01.07.2026 20:09:45
Під час саміту НАТО в Анкарі відбудеться засідання Ради Україна-НАТО на рівні очільників МЗС
Читати
Перед смертю командир 154 ОМБр надсилав голосові повідомлення й викурив цигарку
Надзвичайні події 01.07.2026 19:53:13
Перед смертю командир 154 ОМБр надсилав голосові повідомлення й викурив цигарку
Читати
Фінський суд конфіскував компанію, яка експортувала до Росії понад 160 вантажівок
Свiт 01.07.2026 19:09:44
Фінський суд конфіскував компанію, яка експортувала до Росії понад 160 вантажівок
Читати

Популярнi статтi