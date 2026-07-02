Українська спортсменка побила світовий рекорд, який тримався 35 років

Українська скороходка Людмила Оляновська переписала історію світової легкої атлетики. На міжнародному турнірі в австрійському Айзенштадті 33-річна спортсменка встановила новий світовий рекорд зі спортивної ходьби на дистанції 1 миля (1,6 км).

Оляновська подолала дистанцію за 6:10.09, фінішувавши першою та перевершивши попередній світовий рекорд одразу на 6,63 секунди.

Попереднє досягнення належало Саді Ейдікіте — 6:16.72. Цей результат був встановлений ще 1990 року в Каунасі, коли спортсменка виступала за збірну СРСР, і залишався неперевершеним протягом 35 років.

Топ-5 найкращих результатів в історії на дистанції 1 миля:

Людмила Оляновська (Україна) — 6:10.09

Сада Ейдікіте (СРСР) — 6:16.72

Рейчел Сімен (Канада) — 6:17.29

Деббі Лоуренс (США) — 6:18.03

Мішелль Рогл (США) — 6:18.07

Для України це історичне досягнення та ще одне підтвердження високого рівня української легкої атлетики на міжнародній арені.

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