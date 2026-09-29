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Економіка

У Кривому Розі зупинилася вся промисловість

У Кривому Розі зупинилася вся промисловість

Кривий Ріг проведе секвестр міського бюджету та призупинить частину проєктів розвитку через падіння податкових надходжень від промислових підприємств.

Як заявив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, наразі не працюють "АрселорМіттал Кривий Ріг", Інгулецький і Південний гірничо-збагачувальні комбінати та Криворізький залізорудний комбінат. Інші великі підприємства міста завантажені максимум на чверть довоєнного рівня.

Причинами зупинки підприємств Вілкул назвав російські атаки та проблеми з вивезенням продукції через порти. Разом із промисловими гігантами простоюють і численні підрядники. 

Через скорочення податкових надходжень місто у 2026 році зупинить реалізацію низки важливих проєктів. Водночас влада обіцяє зберегти роботу критичної інфраструктури.  

"Але не йдеться про розвиток. Йдеться про виживання. Зараз треба вижити", – заявив він. 

Прогноз щодо бюджету Кривого Рогу на 2027 рік Вілкул назвав "дуже поганим". Пріоритетом залишаться школи, дитсадки, лікарні, водо- і теплопостачання.

Фото: Telegram.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

бюджетгрошівійнаКривий Ріг
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