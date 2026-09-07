12 мільйонів українців опинилися за межею бідності

Йдеться про населення територій, підконтрольних уряду, а наведена цифра є розрахунковою на основі останніх доступних оцінок рівня бідності та чисельності населення, йдеться в аналізі Світового банку та Інституту демографії та проблем якості життя НАН України.

За даними Світового банку, у 2025 році рівень бідності в Україні оцінювався у 41,6% населення. Для порівняння, роком раніше цей показник становив 37%. Точно визначити кількість населення України наразі неможливо через повномасштабну війну та відсутність актуального перепису. Водночас, за оцінкою Інституту демографії та проблем якості життя НАН України, влітку 2026 року на підконтрольній уряду території проживало близько 27–29 мільйонів людей. Якщо застосувати показник бідності у 41,6% до цієї кількості населення, отримаємо приблизно 11,2–12,1 мільйона людей.

Водночас це не офіційна статистика кількості бідних в Україні станом на вересень 2026 року. Розрахунок ґрунтується на показнику бідності за 2025 рік і демографічній оцінці 2026-го. Однак він дає уявлення про масштаб проблеми.

Світовий банк фіксує не лише збільшення частки населення, яке живе за межею бідності, а й поглиблення майнової нерівності.

Зокрема, коефіцієнт Джині, який характеризує нерівність у розподілі доходів, зріс із 0,44 у 2024 році до 0,50 у 2025-му. При цьому становище найбідніших домогосподарств погіршувалося значно швидше. Реальні трудові доходи найбідніших 20% сімей скоротилися більш ніж на 30%, тоді як у найбільш забезпечених груп вони, навпаки, зростали.

Фінансове становище родин також залишається нестабільним. Наприкінці 2025 року близько 17% домогосподарств були змушені позичати гроші для покриття базових витрат. Приблизно стільки ж сімей не могли вчасно оплачувати комунальні послуги. Зростала й кількість домогосподарств, які були змушені продавати майно, щоб забезпечити повсякденні потреби. Найбільш уразливими залишаються сім'ї з дітьми, пенсіонери, внутрішньо переміщені особи та мешканці прифронтових територій.

Проблема, однак, уже не обмежується районами, безпосередньо наближеними до бойових дій. Навіть у Києві частина родин змушена скорочувати витрати на харчування, лікування та потреби дітей.

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