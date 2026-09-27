США домовляться з Кубою без військового втручання – Трамп

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Штати та Куба досягнуть домовленості, і військове втручання для цього не знадобиться.

Про це президент США заявив журналістам у Білому домі, передає Reuters.

«Я б сказав, що ми з Кубою укладемо угоду. Не думаю, що нам знадобляться військові», – сказав американський лідер.

Адміністрація Трампа відкрито заявляла, що її метою є зміна уряду Куби. Запроваджена США на початку року нафтова блокада спричинила серйозний тиск на країну, яка стикається з дефіцитом пального та перебоями з електропостачанням.

«Ми хочемо допомогти Кубі. Ми хочемо відкрити Кубу для наших людей», – зазначив Трамп перед відльотом до штату Теннессі.

Своєю чергою міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес заявив у суботу, 26 вересня, в ООН, що Гавана завжди відкрита до діалогу зі Сполученими Штатами.

«Ми відкриті до торговельних і ділових відносин з американськими компаніями, так само як і з будь-якою іншою країною», – сказав Родрігес, водночас рішуче засудивши торговельне ембарго США проти Куби.

Як повідомляв ForUA, Трамп під час виступу на Генасамблеї ООН у вівторок, 22 вересня, заявив, що Сполучені Штати чинять на кубинський комуністичний режим найбільший тиск за всю його історію. Президент США закликав до змін на острові.