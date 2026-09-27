Останній матч Мессі: Усі квитки продали за дві години

Товариський матч проти збірної Беніну стане останнім у міжнародній кар'єрі легендарного аргентинського нападника Ліонеля Мессі. Як передає Хsport, ажіотаж навколо прощальної гри 39-річного форварда виявився колосальним.

Усі квитки на цей матч було реалізовано менш ніж за дві години після початку продажу.

ForUA нагадує, 31 серпня форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі оголосив про завершення кар'єри у національній команді.

Прощальний для Мессі матч між збірними Аргентини та Беніну відбудеться 6 жовтня на стадіоні «Монументаль» у Буенос-Айресі.