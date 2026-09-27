В Україні поширюється невідома інфекція

Лікар Тарас Жиравецький розповів про респіраторне захворювання, яке останнім часом спостерігає у частини пацієнтів. За його словами, симптоми можуть відрізнятися від типового перебігу грипу чи Covid-19. Про це він написав у Facebook.

За спостереженнями лікаря, хвороба може починатися з незначного підвищення температури приблизно до 37,1°C, сильної закладеності носа, слабкості та втоми. Через кілька днів у частини пацієнтів з’являється кашель.

"Симптоми нагадують алергію", – зазначив Жиравецький.

Він також стверджує, що через три-чотири дні у частини пацієнтів може приєднуватися бактеріальна інфекція, яка супроводжується підвищенням температури та погіршенням загального стану.

За появи таких симптомів лікар радить зробити швидкий тест на Covid-19. Якщо стан не покращується протягом трьох-чотирьох днів, він рекомендує звернутися до лікаря та пройти додаткові обстеження.

Водночас офіційних повідомлень МОЗ або Центру громадського здоров’я про появу в Україні нового невстановленого респіраторного вірусу немає.

За останніми доступними даними епіднагляду, в Україні виявляли SARS-CoV-2, віруси парагрипу, аденовіруси, риновіруси та респіраторно-синцитіальні віруси.

У попередньому епідсезоні також циркулювали віруси грипу А(H3), метапневмовіруси та інші респіраторні патогени.