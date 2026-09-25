14-річний хлопець, який загинув у столиці виявився громадянином Ізраїлю

Унаслідок російської атаки ударними дронами по Києву в ніч проти 25 вересня загинув 14-річний громадянин Ізраїлю. Його мати також постраждала внаслідок удару.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Ізраїлю.

В ізраїльському МЗС засудили російську атаку та висловили співчуття родинам загиблих унаслідок останніх ударів по Києву та інших містах України.

Посольство Ізраїлю в Києві та Ситуаційний центр для громадян Ізраїлю, які опинилися у складних обставинах за кордоном, підтримують зв’язок із родиною загиблого хлопчика та готові надати їй необхідну допомогу.

За даними Jerusalem Post, родина хлопчика раніше жила в Ізраїлі, однак близько 20 років тому повернулася в Україну.

14-річний хлопчик загинув унаслідок влучання російського безпілотника у 16-поверховий житловий будинок у Печерському районі Києва. БпЛА влучив у будинок на рівні 10–11 поверхів. За даними Національної поліції, внаслідок атаки загинув хлопчик, щонайменше семеро мешканців будинку дістали поранення.