Рада Європи закликала Росію забезпечити гуманітарний доступ до окупованих Олешок

Комісар Ради Європи з прав людини Майкл О’Флаерті закликав до негайного локального припинення вогню в районі тимчасово окупованих Олешок Херсонської області, щоб забезпечити гуманітарний доступ до міста та безпечну евакуацію цивільних. Про це йдеться у його заяві від 25 вересня.

О’Флаерті заявив, що стурбований стрімким погіршенням гуманітарної ситуації в Олешках. За його словами, цивільні, зокрема діти, залишаються заблокованими без достатньої кількості їжі, ліків, медичної допомоги, води та електроенергії. За наявними повідомленнями, люди стикаються з високим ризиком загибелі.

«Я закликаю до негайного локального припинення вогню, безперешкодного гуманітарного доступу та безпечної евакуації цивільного населення», – заявив комісар.

Він також наголосив, що відповідно до міжнародного гуманітарного права Росія як держава-окупант має забезпечувати населення продовольством і медичними засобами та сприяти наданню гуманітарної допомоги.

Комісар Ради Європи зазначив, що становище людей, які перебувають уздовж лінії фронту та на окупованих територіях України, потребує міжнародної уваги та конкретних дій.

23 вересня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН, розповів про ситуацію в Олешках і закликав міжнародних партнерів вимагати від Росії відкриття гуманітарних коридорів.

Раніше цього місяця німецький мовник Deutsche Welle повідомив про погіршення гуманітарної ситуації в Олешках. За словами волонтерки організації Humanity Ірини-Естер Вратарьової, продукти до міста не доставляють уже чотири місяці, а околиці заміновані. У місті також не працюють транспорт і банківська система.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявляв, що українська сторона проводила переговори з Росією щодо гуманітарного коридору, однак російська сторона тривалий час не підтверджує готовність провести гуманітарну місію з евакуації цивільних.

За його словами, частина жителів уже намагається самостійно залишати Олешки, прямуючи через заміновані території та наражаючись на небезпеку підриву на мінах або ударів дронів.

Олешки були окуповані Росією в перші дні повномасштабного вторгнення, у лютому 2022 року. Місто розташоване на лівому березі Дніпра, який нині є природною межею між вільною та окупованою частинами Херсонської області.