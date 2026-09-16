Бюджет-2027 приголомшує цифрами: на оборону закладуть майже 5 трильйонів

Міністерство фінансів оприлюднило проєкт державного бюджету України на 2027 рік. У ньому передбачили рекордні видатки на безпеку й оборону, підвищення зарплат для вчителів і медиків, а також значні соціальні виплати.

Згідно з проєктом, доходи державного бюджету у 2027 році мають становити 5,648 трильйона гривень. Це на 452,1 млрд гривень, або 8,7%, більше за плановий показник на 2026 рік.

Видатки заплановані на рівні 7,272 трильйона гривень — на 864,9 млрд гривень, або 13,5%, більше, ніж передбачено цьогорічним планом.

Найбільшу частину коштів спрямують на безпеку та оборону. На цей напрям у 2027 році заклали 4,885 трильйона гривень, що становить 43,8% ВВП. Порівняно з 2026 роком видатки мають зрости на 517,9 млрд гривень. Із цієї суми 1,79 трлн гривень передбачено на оплату праці військовослужбовців, 2,3 трлн — на озброєння та військову техніку, ще 499,9 млрд — на інші видатки. Окремо передбачено 264,9 млрд гривень резерву та 30 млрд гривень державних гарантій на закупівлю озброєння і техніки.

Водночас у проєкті бюджету передбачене збільшення фінансування освіти та медицини. На освіту планують спрямувати 328,5 млрд гривень, що на 50,8 млрд більше, ніж у 2026 році. Середня зарплата досвідченого вчителя, за розрахунками уряду, у 2027 році має становити 27,3 тис. гривень. Також передбачені кошти на академічні стипендії, харчування школярів та будівництво укриттів.

На сферу охорони здоров’я закладено 292,5 млрд гривень. Через підвищення тарифів на медичні послуги середня зарплата лікаря спеціалізованої допомоги має зрости щонайменше до 30 тис. гривень, а медичної сестри — до 20 тис. гривень. Ще 10 млрд гривень планують спрямувати на безкоштовні скринінги здоров’я для людей віком від 40 років.

Окремі видатки передбачені на підтримку ветеранів і внутрішньо переміщених осіб. На ветеранську політику планують спрямувати 20,5 млрд гривень, а на підтримку ВПО — 83,2 млрд гривень.

Загальний обсяг соціальних виплат і заходів Мінсоцполітики у проєкті становить 540,3 млрд гривень. Із них 292,8 млрд гривень передбачено на доплати до пенсій.

На підтримку економіки та бізнесу заклали 96 млрд гривень. Кошти мають піти, зокрема, на програми пільгового кредитування, «єОселю» та розвиток оборонних технологій.

Ще 133,6 млрд гривень передбачено на підтримку регіонів і громад.

Державний дорожній фонд планують частково відновити — на нього передбачено 52,8 млрд гривень. Зокрема, 34,2 млрд гривень мають спрямувати на утримання та розвиток державних доріг, 8,5 млрд — на дороги місцевого значення, а 10,1 млрд — на виконання боргових зобов’язань за дорожніми запозиченнями.

Водночас Україна розраховує на значну міжнародну фінансову підтримку. Потреба у зовнішньому фінансуванні на 2027 рік оцінюється у 52,6 млрд доларів. Кошти планують залучати від Європейського Союзу, країн G7, МВФ, Світового банку та Великої Британії.

Як повідомляло раніше ForUa, ситуація з державними фінансами України близька до критичної.