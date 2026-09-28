Україну 28 вересня прогріє до +24°

У понеділок, 28 вересня, в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів, лише на півдні, вночі й у Харківській та більшості центральних областей місцями короткочасний дощ. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

У більшості західних областей вночі та вранці подекуди туман.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, на півдні та південному сході вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме 5-10°, вдень 15-20°, на Закарпатті до 24°; на півдні та південному сході країни вночі 9-14°, вдень 18-23°; в Карпатах вночі 1-6° тепла, вдень 10-15°.

У Києві та Київській області збережеться суха погода з мінливою хмарністю. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура у столиці вночі 8-10°, вдень 18-20°. На Київщині вночі 5-10°, вдень 15-20°.