Уряд Великобританії скоротить виплати британцям, які дали притулок українцям

Британія планує з 1 січня 2027 року суттєво скоротити виплати британцям, які надають прихисток українським біженцям за програмою Homes for Ukraine. Сума зменшиться на 70%, пише The Guardian.

З початку 2027 року щомісячні виплати спонсорам, які приймають українців у себе вдома, знизять із 350 до 100 фунтів стерлінгів.

Окрім цього, уряд скоротить фінансування місцевих органів влади для покриття пов'язаних із програмою витрат: замість нинішніх 5 900 фунтів вони отримуватимуть 3 300 фунтів за кожного переселенця.

Рішення влади викликало занепокоєння як у приймаючих сімей, так і в самих біженців, багато з яких побоюються втратити житло. У якості альтернативи власникам житла пропонують офіційно стати орендодавцями та брати з переселенців плату за оренду.

Програму запровадили після початку повномасштабного російського вторгнення у лютому 2022 року. За цей час нею скористалися 181 тис. українців із 234 тис., які прибули до Великої Британії.

Британський уряд виділив на ініціативу понад 1,81 млрд фунтів стерлінгів. Представники влади запевняють, що й надалі підтримуватимуть українців, а заплановані зміни мають гарантувати довгострокову стійкість програми.

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем запевнив його у незмінності британських санкцій проти російських бізнесменів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана.