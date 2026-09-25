Україна, США і Росія можуть провести технічні переговори в ОАЕ

Сполучені Штати запропонували провести тристоронню зустріч представників України, США та Росії на технічному рівні в Об’єднаних Арабських Еміратах. Україна очікує від американської сторони пропозицій щодо дати зустрічі.

Про це 25 вересня повідомив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів.

«Щодо тристоронньої зустрічі – американська сторона запропонувала її підготувати. І в тристоронньому форматі зустрітися на технічному рівні. Чекаємо від США пропозицій щодо дати. Що стосується де: Сполучені Штати запропонували Емірати», – сказав Зеленський.

За словами президента, українська та американська переговорні групи також домовилися провести консультації з європейською стороною. Після цього США планують провести контакти з Росією.

«І за десять днів повернемося з тим чи іншим поглядом і з результатом», – зазначив Зеленський.

Речник президента Росії Дмітрій Пєсков підтвердив, що Москва і Вашингтон обговорювали можливість тристоронньої зустрічі України, США та Росії.

«Справді, таке обговорення було. Говорили про те, що найближчим часом така зустріч може відбутися. Це було під час останньої телефонної розмови Путіна і Трампа. Поки більше жодної конкретики я вам надати не можу», – сказав Пєсков.

Він також підтвердив зустріч посланця Владіміра Путіна Кіріла Дмітрієва з представниками адміністрації президента США. За словами Пєскова, Дмітрієв продовжує контакти з американськими переговорниками, зосереджуючись на питаннях потенційної економічної взаємодії.

Раніше Зеленський назвав саміт G20, який 14–15 грудня має відбутися в Маямі, потенційною можливістю для проведення зустрічі України, США та Росії «з реальним результатом».

23 вересня держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що Владіміра Путіна запросили на саміт G20. Президент США Дональд Трамп 22 вересня також говорив про можливість участі російського лідера у «великій події в Маямі».

Водночас міністр закордонних справ Росії Сєрґєй Лавров заявляв, що Москва готова до переговорів, але не має наміру припиняти бойові дії на час їх проведення.