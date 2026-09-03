Шокуючі цифри: скільки платять українським чиновникам і суддям

Середня нарахована зарплата працівників центральних органів виконавчої влади у липні 2026 року становила 66,22 тис. грн. За рік цей показник зріс на 5,6 тис. грн. Про це свідчать дані оновленого дашборду Міністерства фінансів України про оплату праці та чисельність працівників державних органів.

Загалом у липні в державних органах працювали 165,4 тис. осіб. Із них 108,4 тис. — у центральних органах разом із територіальними підрозділами, 23 тис. — у місцевих державних і військових адміністраціях, ще 34 тис. — в органах судової влади.

Найвищі середні зарплати серед центральних держорганів зафіксували у:

НКРЕКП — 121,1 тис. грн;

Апараті Верховної Ради — 116 тис. грн;

НАЗК — 105,2 тис. грн;

Мінцифри — 95,3 тис. грн;

Антимонопольному комітеті — 93 тис. грн.

Водночас суддівська винагорода значно перевищує середні зарплати держслужбовців. У липні середня нарахована винагорода суддів вищих судових органів становила від 743,55 тис. грн, тоді як у місцевих загальних судах — 120,3 тис. грн.

У Мінфіні зазначили, що сезонне зростання середніх виплат держслужбовцям, зокрема, пов’язане з періодом відпусток та виплатою допомоги на оздоровлення.

Як повідомляло раніше ForUa, у липні 2026 року середня заробітна плата штатних працівників в Україні становила 32 243 грн.

