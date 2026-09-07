Погода 7 вересня: прохолодно та вітряно

Сьогодні погода в Україні буде переважно сухою, однак у багатьох регіонах очікується мінлива хмарність. Істотних опадів не прогнозують, лише у східних областях місцями можливий невеликий дощ.

Вітер буде північно-західним, 7–12 м/с. На Лівобережжі вдень він посилюватиметься, місцями можливі пориви 15–18 м/с, тому на відкритих ділянках та під час перебування на вулиці варто бути уважними.

Температура повітря вдень у більшості областей становитиме 17–22°. На півдні буде тепліше - до 20–25°.

У Києві та області - мінлива хмарність, без опадів. Вітер — північно-західний, 7–12 м/с. Температура по області вдень становитиме 17–22°, а у Києві повітря прогріється до 20–22°.

Як повідомляло раніше ForUa, кліматична система Землі вже змістилася в бік вищих температур, а процес потепління набирає обертів.