Погода 14 вересня: частину країни накриють дощі та грози

У понеділок в Україні буде хмарно з проясненнями. Дощі прогнозують у південних та більшості центральних областей, а вдень опади поширяться також на східні регіони та місцями на Сумщину. Подекуди дощі супроводжуватимуться грози. На решті території країни істотних опадів не очікується. Водночас уночі та вранці на Закарпатті та Прикарпатті місцями можливий туман, через що видимість на дорогах може погіршуватися.

Вітер буде переважно північним, 5–10 м/с. Погода залишатиметься помірно прохолодною для середини вересня, однак на південному сході буде відчутно тепліше. Температура повітря вдень становитиме 16–21°. У південно-східних областях стовпчики термометрів піднімуться до 22–27°.

У Києві та області опадів не прогнозують. У столиці очікується хмарна погода з проясненнями, температура вдень становитиме 17–19°. По області повітря прогріється до 16–21°.

Як повідомляло раніше ForUa, кліматична система Землі вже змістилася в бік вищих температур, а процес потепління набирає обертів.