Погода 21 вересня: країну накриють дощі, сильний вітер та похолодання

Сьогодні вні Укранї різко зміниться погода. Після теплої погоди країну накриє холодний атмосферний фронт, який принесе дощі, сильний вітер і зниження температури.

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, у понеділок у більшості областей очікуються дощі — від помірних до сильних. Вітер змінить напрямок із південно-західного на західний та північно-західний, місцями його пориви будуть сильними. На сході та півдні опади переважно будуть невеликими, хоча подекуди дощі посиляться до помірних.

Найбільше похолодання очікується у західних, північних і частині центральних областей. Температура там знизиться до +15...+18 °С.

Водночас на півдні, сході, а також у Полтавській та Дніпропетровській областях 21 вересньогодні я ще збережеться тепло — +20...+27 °С. Уже наступного дня холодне повітря пошириться і на ці регіони.

У Києві встановиться дощова й прохолодна погода. Очікується сильний північно-західний вітер і близько +15 °С. Дощ може тривати протягом усього дня, місцями опади будуть сильними.

Як повідомляло раніше ForUa, кліматична система Землі вже змістилася в бік вищих температур, а процес потепління набирає обертів.