Нудотні каруселі: як і чому Білий дім веде чорні ігри щодо України

Попри те, що Україна крайніми днями особливо потерпає від безкінечних ракетно-дронових атак рашистів, Сполучені Штати, котрі наразі являються єдиним посередником між Києвом та Москвою у процесі мирного врегулювання вкотре підіграють країні-агресорці. Деталі – далі в матеріалі ForUA.

Послідовну непослідовність у своїй тактиці щодо російсько-української війни продовжує наочно демонструвати 80-річний президент США Дональд Трамп. Нинішнього очільника Білого дому з моменту його повернення в Овальний кабінет у січні 2025 року в буквальному сенсі кидає з крайнощі у крайність: то він захоплюється здобутками України і прогнозує її перемогу, то стелить червоний килим Путіну, даючи в його криваві руки козир Анкориджу.

Наразі ж головний республіканець у тематичному кейсі російсько-української війни опосередковано, але знову підіграє путінській Росії. Так, у четвер, 3 вересня він заявив, що має намір домагатися від європейських країн компенсації за американську допомогу Україні, яку Вашингтон надавав за адміністрації Джо Байдена. Зокрема, у соцмережі Truth Social Трамп написав, що попередня адміністрація нібито безкоштовно передала Україні набагато більше боєприпасів, ніж було використано під час кампанії в Ірані. «Сотні мільярдів доларів було надано Україні та НАТО безкоштовно – за це мала б заплатити Європа, якби її лише попросили, але ми неодмінно будемо вимагати ці гроші, хоч і дещо із запізненням!», - у притаманному артистичному стилі зазначив президент США, забувши при цьому додати, що за його президентства Штати не допомагають Києву, а лише заробляють на ньому. Нагадаємо, наразі європейські партнери купують у США зброю для України через ініціативу PURL.

На болотах, ясна річ, заяві Трампа про «вибиття» з європейців коштів, котрі адміністрація Байдена виділяла Україні несамовито зраділи. Різнокаліберні роспропагандисти моментально завели компліментарні хороводи, наче мантру повторюючи, який же мудрий та прагматичний пан Трамп. Але, як то кажуть, не довго музика лунала. Невдовзі очільник Білого дому, спілкуючись з журналістами, заявив, що його зустріч з кремлівським диктатором Путіним відбудеться лише тоді, коли той буде готовий підписати угоду про завершення війни проти України: «Він (Путін – ред.) зробив би це, якби я цього захотів... Але я хочу провести зустріч тоді, коли ми будемо готові укласти мирну угоду. Я хочу, щоб у нас були хороші відносини з Росією, з Україною, з усіма. Це було б чудово для бізнесу. У Росії величезна територія і дуже цінні землі. Там відбувається багато хорошого. Але ми могли б провести його (саміт з Путіним- ред.) – б’юся об заклад, я міг би зробити це негайно. Але я хочу провести його тоді, коли ця війна добігатиме кінця. І я думаю, що так і буде».

«Путіну та Зеленському слід припинити цю дурну війну», – додав президент США. Окрім того, він вкотре повторив свою тезу про те, що досягненню миру перешкоджають особисті взаємини керівників двох держав. «Знаєте, я зупинив вісім воєн. Вісім. Деякі з них вважалися б набагато складнішими для припинення, ніж ця, і я домігся їхнього припинення. Але між двома президентами (України та Росії – ред.) існує величезна ворожнеча», - констатував нинішній господар Овального кабінету, який, принагідно нагадаємо, голослівно обіцяв зупинити російсько-українську війну за 24 години.

Втім, якщо позиційні викрутаси чинного президента США вже нікого особливо не дивують, то щодо «дорослих у кімнаті», а саме американських законодавців питання є. Річ у тім, що просування багатостраждального законопроєкту про нові «пекельні» санкції проти Росії та її партнерів, затвердженого Сенатом США перед літніми канікулами, забуксувало у Палаті представників.

Даний документ, співавторами якого стали сенатор-демократ Річард Блюменталь і його покійний колега республіканець Ліндсі Грем нагадаємо, 7 серпня був підтриманий більшістю голосів у Сенаті США. Законопроєкт передбачає можливість введення персональних санкцій проти російських очільників, представників бізнесу, держпідприємств та іноземних компаній, котрі співпрацюють з ВПК РФ. Передбачається введення мит до 100% на товари з п’яти найбільших країн- імпортерів російських газу і нафти, зокрема на товари з Китаю та Індії, і до 500% на весь імпорт з РФ в США.

Таким чином документ фактично змінює попередній механізм американського санкційного тиску: замість прямих обмежень проти російських виробників і трейдерів передбачається передусім скасувати дію на покупців російських енергоносіїв.

Як зазначає видання Politico, після завершення літніх канікул спікер Палати представників Конгресу Майк Джонсон не включив ініціативу Грема-Блюменталя у список пріоритетних законопроєктів, які будуть розглянуті ближчими тижнями. «Ми завжди займали доволі жорстку позицію щодо ставлення до Росії. Але подивимося, як будуть розвиватися далі події», - заявив Джонсон, додавши, що наразі поспішати з проєктом про «пекельні санкції» немає жодних підстав. Дивна заява, з огляду на те, що з Печерських пагорбів буквально щодня лунають заклики щодо необхідності посилення санкційного тиску на країну-агресорку РФ.

При цьому вельми і вельми показово, що не демонструють особливої активності щодо просування законопроєкту Грема-Блюменталя і демократи. Як заявив днями лідер демократичної меншості представників Палати Хакім Джеффріс, його однопартійцям спочатку належить провести детальне обговорення документа, «у зв’язку з чим голосування по ньому в найближчі тижні просто неможливе».

Зазначимо, що не далі як 26 серпня разом із сенатором-республіканцем Джеймсом Ленкфордом Київ відвідав співавтор законопроєкту, пан Блюменталь, який назвав його «кувалдою», якою можна буде з усією силою вдарити по Росії. «Дуже важливо прийняти законопроєкт про санкції. Якщо це не буде зроблено, це стане провалом»,- підтримав Блюменталя конгресмен-республіканець Дон Бейкон, який має репутацію «яструба» і жорсткого критика путінської Росії.

Між тим, як пише Axios, американські законодавці побоюються, що «кувалда» Блюменталя може вдарити по самій Америці, зокрема підвищити недовіру до долара та цінних паперів, чия доля, що знаходиться в розпорядженні інших країн знизилася до 12%, тоді як у 2008-2009 роках становила 40 відсотків.

На такому фасадному фоні буквально днями міністр фінансів США Скотт Бессент під час зустрічі з російським колегою Силуановим заявив, що війна в Україні має завершитися і санкції проти РФ не послаблюватимуть до цього моменту.

За даними Reuters, коли Силуанов спробував обговорити можливості економічної співпраці, Бессент його різко його перебив і дав зрозуміти: жодного економічного партнерства між Вашингтоном і Москвою до завершення війни не буде.

Водночас сам факт участі Силуанова у зустрічі G20 викликала обурення європейських чиновників. Віцеканцлер Німеччини Ларс Клінгбайль погрожував бойкотувати спільне фото, якщо російський міністр буде на ньому. У результаті Силуанова до фотографування не допустили. Сам Клінгбайль також заявив, що особисто сказав Силуанову про необхідність припинити агресію проти України.

Трамп же пояснив запрошення російського міністра на G20 бажанням «подивитися, що з цього вийде». У відповідь сенаторка-демократка Джин Шахін закликала Білий дім не давати Кремлю майданчик, а посилювати тиск і запроваджувати нові санкції.

На цьому тлі у традиційному вечірньому відозверненні у четвер, 4 вересня президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку зустрічі з представниками американського президента. «Провів нараду з командою, яка займається перемовинами з представниками президента Америки. Фактично 24/7 ми з ними в комунікації і зараз готуємось до зустрічей. Підтвердження від них є: буде зустріч у них в Москві і в Києві. Ми розраховуємо на зустріч у найближчі дні. Це дуже важливо. Важливо, щоб Америка була і надалі активною», - підкреслив нинішній очільник Банкової.

Стосовно активності безпосередньо трампівських представників, а саме дуету Віткофф-Кушнер є питання, позаяк вони їдуть-їдуть і ніяк не доїдуть до української столиці ще з початку весни. Показово, що у Києві цей тандем не був ще жодного разу, тоді як до Москви їздив неодноразово.

Утім, схоже, у Москві ймовірність приїзду до Києва представників Трампа сприйняли як небезпеку – і сьогодні вдарили по аеропорту «Жуляни», знищивши два літаки Як-40.

Видання Kyiv Independent з посиланням на обізнане джерело написало, що представники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер обговорюють альтернативні плани щодо запланованого на найближчі дні візиту до Києва через залякування з боку росіян.

«Росіяни не хочуть, щоб вони приїжджали сюди, до Києва, а Віткофф завжди чутливо реагує на настрої в Росії. Там їм кажуть, що це небезпечно», – повідомив співрозмовник видання.

Фактично ми спостерігаємо реалізацію сценарію про зрив переговорів. У Путіна це роблять відверто і нахабно. Втім, враховуючи позицію Вашингтону, який вперто не хоче сваритися з Москвою, там цілком можуть піти на те, щоб «злити» візит Кушнера-Віткоффа в Україну. І цим знову підіграють країні-агресорці…