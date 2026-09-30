США вирішили покарати тих, хто допомагає Ірану

Уряд США оголосив про запровадження нових санкцій проти 13 фізичних і юридичних осіб, які знаходяться в Росії, Китаї, Гонконзі та Пакистані, заявивши, що вони допомагали Ірану закуповувати зброю та комплектуючі.

Санкції, оголошені Міністерством фінансів та Державним департаментом США, є частиною зусиль адміністрації американського президента Дональда Трампа, спрямованих на економічну ізоляцію Ірану і примусу його до переговорів щодо припинення війни, яка розпочалася 28 лютого з американо-ізраїльського удару по Ірану, повідомляє Reuters.

У Міністерстві фінансів зазначили, що санкції спрямовані на послаблення здатності Тегерана відновити свої програми озброєння, а також на збільшення витрат для тих, хто підтримує його зусилля із закупівлі озброєння.

Проти кого було оголошені санкції:

- Сейєд Асгар Алізаде Табатабаї, представник Міністерства оборони та Агентства з логістики збройних сил Ірану, що базується в Пекіні, який, за даними Міністерства фінансів США, координував закупівлю готових систем озброєння та компонентів подвійного призначення в Китаї від імені Ірану.



- Іранська компанія Kavoshcom Asia R and D Group, яка, за даними Міністерства фінансів, закуповувала електроніку, зокрема роз'єми, для компанії Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company.



- Компанія EC ⁠Mojo Technology Co Limited, що базується в Гонконзі, яка, за даними Міністерства фінансів, постачала електронні компоненти для підтримки закупівельної діяльності Kavoshcom, а також представник EC Mojo в Китаї Лі Фен.



- Васім Паша Таджаммал, що базується в Пакистані, який обіймає посаду голови Cavalier Group – приватної оборонної компанії з філіями в Пакистані та за кордоном.



- Акціонерне товариство "Експериментальне конструкторське бюро імені А.С. Яковлєва" — російський виробник літаків.



- ТОВ MG-Flot — російська судноплавна компанія, судна якої перевозять озброєння для Міноборони РФ.



- Saha Airlines — іранська авіакомпанія, пов'язана з військово-повітряними силами країни.

Фото: Інформатор.