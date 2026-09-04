ЗСУ відбили нові позиції у окупантів на Харківщині

Сили оборони України повернули контроль над новими ділянками території між Дворічною та Западним у Харківській області. Під час операції українські військові звільнили близько 4 квадратних кілометрів, 23-й окремий штурмовий полк «Р.У.Г» 2-го корпусу НГУ «Хартія».

Зазначається, що на одній із ділянок українські військові діяли спільно з бійцями 35-ї окремої бригади морської піхоти. За інформацією полку, сили оборони продовжують просування на цьому напрямку.

Район Дворічної та Западного розташований у Куп’янському районі Харківської області й залишається одним із напрямків активних бойових дій.

Інформацію про просування українських військових підтвердив аналітичний ресурс DeepState, який також оновив карту бойових дій

Як повідомляло раніше ForUa, російський наступ захлинувся: ЗСУ звільнили майже на 40 км² більше, ніж захопила РФ.