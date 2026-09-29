Від оборони Харкова до боїв на Запоріжжі: бойовий шлях 225-го полку Олега Ширяєва

225-й окремий штурмовий полк пройшов Бахмут, Авдіївку й Часів Яр, брав участь у Курській операції, звільненні населених пунктів на Сумщині та боях на Донеччині. Підрозділ, створений для оборони Харкова, під командуванням Героя України Олега Ширяєва, нині виконує бойові завдання на Запорізькому напрямку.

Від харківської тероборони до штурмового полку



225-й батальйон сформували у березні 2022 року у складі 127-ї бригади територіальної оборони. Перший рік він захищав Харківщину, а навесні 2023-го прибув під Бахмут. Згодом підрозділ перейшов до Сухопутних військ, став окремим штурмовим батальйоном, а в лютому 2025 року — полком.

Олег Ширяєв мав бойовий досвід ще з часів АТО. На початку повномасштабного вторгнення він пішов до тероборони, воював на позиціях, згодом командував ротою. У лютому 2023 року очолив 225-й батальйон.



«Починалось все у березні 2022 року, коли ворог стояв під Харковом. Тоді задача була проста: захистити своє місто, свої сім’ї і домівки», — згадує Олег Ширяєв.



Авдіївка, Часів Яр і Курська операція



Під час виходу українських сил з Авдіївки бійці 225-го утримували «дорогу життя», яка дала іншим підрозділам змогу організовано відійти. Пізніше обороняли позиції під Часовим Яром, зокрема за каналом Сіверський Донець — Донбас. Серед їхніх трофеїв — російський танк Т-90 «Прорив».

6 серпня 2024 року 225-й, тоді ще батальйон, увійшов до Курської області. За даними підрозділу, його штурмовики прорвали оборону противника на кордоні й за перші дві доби просунулися майже на 30 кілометрів.



Звільнення населених пунктів на Сумщині та Донеччині



У 2025 році полк проводив наступальні дії на прикордонні Сумщини. Президент України окремо відзначив бійців 225-го за звільнення Андріївки. Під час зустрічі з полком Олег Ширяєв доповів йому також про звільнення Кіндратівки та російські спроби контратак.

У вересні Збройні сили України повідомили, що в ході дій 225-го полку на Покровському напрямку зачищено Панківку Донецької області. Так бойова географія підрозділу за один рік охопила і прикордоння Сумщини, і один із найскладніших напрямків Донеччини.



Полонені, зірваний штурм і знищений «Град»



Влітку цього року під час зачисток на Запоріжжі бійці полку взяли в полон 64 російських військових, які намагалися проникнути в тил українських позицій. Операції відбувалися в районах Тернуватого, Косівцевого, Різдвянки, Верхньої Терси та Воздвижівки.

У вересні 225-й зірвав штурм двома російськими бронемашинами з десантом. Аеророзвідка виявила їх на підході до позицій і передала координати засобам ураження. По бронегрупі працювали артилерія та дрони, а на землі результат бою закріпила піхота. За повідомленням полку, 19 російських військових було знищено, ще один здався в полон.



«Армія — те, чим я живу. Я мешкаю на командному пункті, живу на полігоні. Та це все моє життя. Я 24/7 включений в роботу», — говорить Олег Ширяєв.

За кожною операцією 225 ОШП — спільна робота штурмовиків, розвідників, операторів дронів, екіпажів і командирів. А про те, що визначає їхні дії на фронті, командир полку говорить так:



«Ми всі багато втратили, але ворог не зупиниться, допоки ми його не зупинимо. Від нашої волі залежить доля держави. Тому треба рухатись вперед, ламати ворогу його плани і здобувати перемогу. Я в це вірю».