Окупанти залишили спроби вибити ЗСУ з Курщини

Російські війська, за словами командувача 8-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ бригадного генерала Дмитра Волошина, наразі не намагаються вибити українські сили з окремих ділянок Курської області. Попередні спроби, за його словами, коштували окупантам значних втрат.

За словами генерала, українські військові продовжують утримувати окремі невеликі ділянки території в Курській області Росії. Зокрема, йдеться про район населеного пункту Новий Путь, де українські сили контролюють лісовий масив навколо нього. Також ЗСУ утримують район Політотдєльського та прилеглий лісовий масив.

Волошин зазначив, що близько року тому російські війська активно намагалися витіснити українських військових із цих районів. Однак, за його словами, під час таких спроб окупанти зазнали значних втрат і зрештою відмовилися від подальшого виконання цього завдання.

Водночас українські сили також не просувалися далі, оскільки мають інші завдання та проблеми, які потребують уваги.

Як повідомляло раніше ForUa, українські воїни звільнили ще 3 села у Донецькый області.