Російський наступ захлинувся: ЗСУ звільнили майже на 40 км² більше, ніж захопила РФ

У серпні 2026 року українські військові звільнили щонайменше 129,81 км² території, тоді як російські війська захопили близько 90,35 км². Таким чином, підтверджена площа українських здобутків за місяць виявилася майже на 40 км² більшою за територіальні захоплення РФ, йдеться в аналізі Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики наголошують, що ці цифри не означають повернення саме тих територій, які російська армія захопила протягом серпня. Бої та зміни лінії фронту відбувалися одночасно на різних напрямках.

За оцінкою ISW, упродовж серпня російські підрозділи захоплювали в середньому близько 2,91 км² української території на добу. Якщо додати райони, де російські військові здійснили інфільтрацію, але ще не встановили повного контролю, загальна площа їхнього просування становить близько 123,53 км². Це відповідає приблизно 3,98 км² на добу.

Для порівняння, у серпні 2025 року російські війська захопили 505,55 км². Отже, за рік площа їхніх щомісячних територіальних здобутків скоротилася приблизно у 5,6 раза.

Основні просування РФ у серпні відбувалися в районі укріпленого поясу Донецької області. Водночас російським військам не вдалося повністю встановити контроль над Костянтинівкою. За даними ISW, російські сили контролюють близько 72,23% міста, однак не змогли його повністю захопити.

Українські сили протягом серпня проводили локальні контратаки на кількох ділянках фронту. ISW підтвердив щонайменше 129,81 км² українських територіальних здобутків. Зокрема, активні дії ЗСУ відбувалися на Лиманському та Олександрівському напрямках.

Наприкінці місяця аналітики також фіксували просування українських підрозділів у Харківській області. ЗСУ повернули окремі позиції та просунулися на північ від Куп'янська.

Водночас ISW застерігає, що реальна площа українських здобутків може бути більшою. Аналітики використовують переважно геолоковані та інші підтверджені дані, тому частина змін на фронті може залишатися поза статистикою.

Територіальні здобутки російської армії у серпні супроводжувалися значними втратами особового складу. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом місяця російська армія втратила близько 42 020 військовослужбовців.

За розрахунками ISW, це відповідає приблизно 340 російським втратам на кожен квадратний кілометр захопленої або інфільтрованої території. Якщо враховувати лише територію, яку РФ фактично взяла під контроль, показник становить близько 465 втрат на 1 км².

Попри продовження російських атак, у серпні окупаційним військам не вдалося здійснити оперативний прорив або швидко зламати українську оборону.

Таким чином, серпневі дані свідчать про суттєве уповільнення темпів російського просування порівняно з минулим роком. Водночас російська армія продовжує наступальні дії, а ситуація на фронті залишається динамічною.

Як повідомляло раніше ForUa, російська армія зазнає значних втрат у війні проти України, а система набору контрактників уже не здатна повною мірою компенсувати їх. За даними української розвідки, у січні–липні 2026 року загальні втрати російських військ в особовому складі становили близько 240 тисяч осіб.