Представники Трампа можуть відвідати Київ уже найближчими днями

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська сторона готується до зустрічі з представниками президента США Дональда Трампа в Києві. За його словами, сторони вже мають попередні дати майбутніх зустрічей.

Зеленський зазначив, що українська команда підтримує постійну комунікацію з представниками американського президента та наразі готується до переговорів. «Фактично 24/7 ми з ними в комунікації і зараз готуємось до зустрічей. Є попередні дати», — сказав президент.

За словами Зеленського, американська сторона підтвердила проведення зустрічей як у Москві, так і в Києві. Україна очікує на приїзд представників Трампа найближчими днями.

Президент наголосив, що для Києва важливо зберігати активну участь Сполучених Штатів у переговорному процесі. «Важливо, щоб Америка була і надалі активною. Готові до зустрічей з ними в Україні — на рівні, змістовно», — заявив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що спеціальні представники Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер готуються до візиту в Україну. Наприкінці серпня Зеленський також проводив із ними телефонну розмову, під час якої обговорювався майбутній візит.

Як повідомляло раніше ForUa, Зеленський заявив, що робота з американською стороною для того, щоб наблизити мир, триває.