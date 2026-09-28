Заморожені активи РФ: Марченко закликав ЄС знайти спосіб використати гроші для допомоги Україні

Україна потребує додаткового фінансування через зростання бюджетного дефіциту на тлі російських атак на ключові сектори економіки, тому ЄС варто повернутися до питання використання заморожених російських активів.

Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко під час виступу в Брюсселі на заході аналітичного центру EPC, передає Ukrinform.

«Нам не обов'язково конфісковувати їх (знерухомлені активи РФ – ред.), оскільки ми бачимо, що конфіскація є досить складним політичним викликом. Ми просто хочемо використовувати їх більш ефективно та належним чином, щоб ці кошти допомагали нам генерувати додаткові доходи та прибутки для покриття наших бюджетних і військових потреб», - зазначив міністр.

За його словами, пошук додаткового фінансування для України відбувається на тлі зміни настроїв у європейських країнах.

«Я трохи занепокоєний тим, що увага, яка традиційно була на боці України, зараз дещо розсіюється. Найбільші країни занепокоєні власною внутрішньою ситуацією. Ми це розуміємо, але з нашої точки зору ситуація в Україні не зміниться, якщо ми не додамо стримування та не продемонструємо сміливі дії», - сказав Марченко.

Він наголосив на необхідності рішучих політичних кроків з боку європейських партнерів.

Марченко також повідомив про значне недовиконання плану доходів бюджету в податковій та митній сферах - уперше з 2022 року. За його оцінкою, лише у вересні недонадходження можуть становити близько 400 млн євро, а до кінця року – кілька мільярдів євро.

Міністр пояснив, що це, зокрема, пов'язано з руйнуванням підприємств і ключових секторів економіки внаслідок російських атак. За його словами, в Україні нині працює лише один металургійний комбінат, який також планує призупинити діяльність.

Він також згадав про блокаду Чорного моря. За його словами, Україна наразі може експортувати лише близько 40% зернової продукції, що зменшує валютні надходження до бюджету.

Міністр також повідомив про додаткові потреби Міністерства оборони, зокрема для забезпечення операцій на фронті та прискорення розробки перехоплювачів реактивних дронів.

За словами Марченка, виконати державний бюджет у 2026 році можливо, однак проблема покриття дефіциту на 2027 рік залишається невирішеною.

«Тільки для бюджету ми потребуємо 32,6 мільярда доларів США непокритих фінансових потреб. Загалом усі наші потреби становлять 52,6 мільярда, тобто ми маємо тверді зобов'язання лише на близько 20 мільярдів. Також я повинен згадати про додатковий військовий запит, який ми не включили повністю до нашого бюджету. Це досить значні суми — близько 45 мільярдів, і ми повинні знайти спосіб їх покриття», - заявив Марченко.

Він наполягає, що зараз потрібні рішучі дії та кроки.

«Я пам'ятаю дискусії щодо заморожених активів минулого року, і ми практично дійшли висновку, що необхідно знайти спосіб використання цих знерухомлених російських активів. Ми дуже раді рішенню про надання 90 мільярдів євро, це був дуже позитивний сигнал, але цього недостатньо. На жаль, війна триває довше і стає важчою. Нам потрібні рішення щодо заморожених російських активів або надання інших засобів для нашого виживання», - заявив Марченко.

Раніше ForUA повідомляв, що висока представниця ЄС Кая Каллас заявила, що багато країн-членів Євросоюзу підтримують ідею дострокового надання Україні коштів кредиту ЄС, запланованих на 2027 рік, для швидкого покриття бюджетного дефіциту.