В Україні 29 вересня без опадів, вдень подекуди до +23°

В Україні у вівторок, 30 вересня, прогнозується невелика хмарність, утримається суха погода, вночі 6-11°, вдень 15-20°, у південних областях до 23°. Про це повідомляє Український гідрометцентр у Фейсбуці.

"Невелика хмарність. Без опадів. Вночі та вранці в західних областях місцями туман. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с, у південній частині вдень місцями пориви 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що температура вночі 6-11°, вдень 15-20°; у південній частині вночі 9-14°, вдень 18-23°; в Карпатах вночі 1-6° тепла, вдень 10-15°.

У Києві та області 29 вересня очікується невелика хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

У столиці температура вночі 9-11°, вдень 18-20°; на Київщині вночі 6-11°, вдень 15-20°.