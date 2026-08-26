Робота з американською стороною для досягнення миру триває, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що робота з американською стороною для того, щоб наблизити мир, триває. Про це глава держави повідомив у зверненні з фронту.

«Триває зараз наша робота з американською стороною. Ми на зв’язку з ними – детально. Робимо все, щоб наблизити мир, і я дякую всім, хто допомагає, кожному, хто допомагає нам обмежувати російські можливості цю війну затягувати. Потрібен мир», - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що «ми працюємо, щоб були хороші кроки на підтримку».

Як повідомляв ForUA, у Києві сподіваються на візит представників президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера після їхніх численних візитів до Росії.

У липні Зеленський провів розмову із Віткоффом і Кушнером, під час якої сторони обговорили шляхи активізації дипломатичних зусиль для наближення миру.