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Полiтика

Південна Корея вимагає від України вибачень

Південна Корея вимагає від України вибачень

Адміністрація президента Південної Кореї в понеділок зажадала від України офіційних пояснень та вибачень щодо розголошення інформації про передачу цій країні північнокорейських військовополонених, які брали участь у війні на боці РФ.

В адміністрації президента наполягають на існуванні домовленості щодо збереження конфіденційності з цього питання, повідомляє Reuters.

Подальше заперечення Україною існування будь-якої угоди про конфіденційність було неправдивим і підірвало довіру між двома урядами.

Раніше президент Південної Кореї Лі Чже Мен заявив, що Україна порушила домовленість про нерозголошення, оприлюднивши інформацію про передачу країні двох північнокорейських військовополонених, і що такий публічний розголос нібито може призвести до багатьох проблем.

Фото: ОП.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

УкраїнавійнаПівденна КореяЗеленськийПівнічна Корея
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