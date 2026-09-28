Українські воїни звільнили ще 3 села у Донецькый області

На півночі Донецької області українські бійці звільнили населенні пункти Нове, Рідкодуб і Катеринівку на Лиманському напрямку.

"Третій армійський корпус звільнив Нове, Рідкодуб і Катеринівку та відновив контроль над Карпівкою і Новомихайлівкою. Втрати противника - 2000 живою силою, понад 250 росіян захоплені в полон", - повідомляє Третій армійський корпус.

Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький повідомив, що звільнення цих населених пунктів відбулося в рамках третього етапу операції "Вівальді". Також він повідомив, що вдалося встановити контроль над селами Карпівка та Новомихайлівка.

Селище Нове, за словами Білецького, був ключовим хабом для російської армії на цьому напрямку.

"Загалом за цей етап ми повернули 51 кв. км української землі. Цей етап мав переламне значення для всієї операції", - сказав він.

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