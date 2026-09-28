Паливна криза в РФ: Путін на тлі українських атак по НПЗ заборонив поширювати дані про нафтову галузь

Очільник Кремля Володимир Путін у понеділок, 28 вересня, підписав указ, що обмежує доступ до інформації «у сфері паливно-енергетичного комплексу». Про це повідомляє The Moscow Times.

Згідно з документом, опублікованим на порталі правової інформації, під заборону потрапить поширення даних про роботу російських НПЗ, які стали об’єктами атак українських БПЛА і цього року втратили третину потужностей з переробки.

Віднині «інформація про обсяги переробки та виробництва товарів юридичною особою - російським НПЗ», згідно з указом, потрапляє до переліку, доступ до якого «обмежений».

Також вводиться заборона на поширення відомостей про найменування та кількість енерготоварів, що вивозяться, продавців, покупців і посередників, взаєморозрахунки, час і дати поставок, транспортні засоби, які використовуються для перевезення, маршрути, термінали та склади, включаючи їхні географічні координати. Також під гриф «таємно» потрапляють зведені дані митної статистики та інформація про заплановані обсяги продажу продукції паливно-енергетичного комплексу.

Водночас, як випливає з указу, публікувати такі дані заборонено не лише державним органам, зокрема Росстату, який оприлюднює офіційну статистику, а й засобам масової інформації та іншим користувачам, які поширюють інформацію в інтернеті. Виняток становлять повідомлення самих компаній-виробників або експортерів.

Конкретні товари, для яких запроваджується заборона, згідно з документом, протягом 10 днів має визначити уряд.

Ці заходи запроваджуються «у зв'язку з необхідністю вжиття невідкладних заходів у відповідь на недружні дії США, що суперечать міжнародному праву, і іноземних держав, що приєдналися до них, міжнародних організацій», йдеться в указі.

ForUA нагадує, паливна криза в Росії, яка почалася після атак українських дронів на нафтопереробні заводи, поширилася на 20 регіонів і деякі окуповані РФ території України.