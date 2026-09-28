Трамп звернувся до Зеленського з проханням щодо російських НПЗ

Трамп заявив, що попросив президента України Володимира Зеленського пригальмувати удари по російських нафтопереробних підприємствах. Американський лідер пояснив це занепокоєнням через ситуацію на світовому ринку дизельного пального.

За словами Трампа, під час розмови із Зеленським він закликав українського президента не завдавати ударів по НПЗ та об’єктах, пов’язаних із виробництвом дизельного пального в Росії. Раніше Трамп також публічно заявляв, що українські атаки на російську паливну інфраструктуру впливають на світові ціни та доступність дизеля. «Вам потрібно пригальмувати з НПЗ», — так Трамп описав своє прохання до Зеленського.

За версією американського президента, Зеленський у відповідь сказав, що Україна, ймовірно, так і зробить. Водночас ця репліка українського президента відома саме зі слів Трампа і не була окремо підтверджена Зеленським.

Трамп пояснив свою позицію тим, що удари по російських нафтопереробних підприємствах ускладнюють постачання дизельного пального з Росії та можуть впливати на світовий ринок. Він наголосив, що Україна може атакувати інші військові цілі, але закликав не завдавати ударів саме по дизельній інфраструктурі.

Водночас Київ пов’язує можливе обмеження ударів по енергетичній інфраструктурі з діями Росії. Зеленський заявляв про готовність України припинити удари по російських енергетичних об’єктах, якщо Москва також припинить атаки на критичну інфраструктуру України.

Пізніше Трамп заявив, що питання українських ударів по російських НПЗ має обговорити із Зеленським окремо. Він визнав, що атаки завдають Росії серйозної шкоди, але водночас впливають і на ціни дизельного пального.ф

Як повідомляло раніше ForUa, Трамп заявив, що розраховує на досягнення домовленостей між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором ще до настання суворої зими.