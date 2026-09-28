СБУ завдала успішних ударів по чотирьох нафтобазах у Краснодарському краї

Це важливі елементи паливної інфраструктури, які забезпечують зберігання та постачання нафтопродуктів для армії рф, повідомляє СБУ.

Безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ уразили нафтобази «Едельвейс-95» та «Дін-Юг-Ойл» у станиці Новотитарівській. Там зафіксовано два окремі осередки займання.



Також завдано удару по нафтобазі «Лукойл-Югнефтепродукт» у станиці Павлівській. На об’єкті вирує пожежа.



Ще одного успішного ураження зазнала нафтобаза «Ангелінська» у станиці Старонижестебліївській, де також триває пожежа.



СБУ продовжує завдавати ударів по об’єктах у російському тилу, які працюють на війну проти України. Виведення з ладу нафтобаз ускладнює логістику пального для потреб російських військ. Ці удари також є відповіддю СБУ на терористичні атаки ворога по українських містах та цивільній інфраструктурі.

Фото: СБУ.