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Війна

Небо над російським полігоном «Капустин Яр» перекрили на шість днів: що відомо

Небо над російським полігоном «Капустин Яр» перекрили на шість днів: що відомо

Росія з 28 вересня до 3 жовтня обмежила використання повітряного простору над полігоном «Капустин Яр» в Астраханській області, повідомляє Федеральне авіаційне управління США (FAA).

Обмеження діють щодня з 09:00 до 19:00 за київським часом. Таким чином, повітряний простір над полігоном буде закритий протягом шести днів.

Офіційна причина запровадження обмежень наразі не повідомляється. Подібні заходи Росія може застосовувати під час випробувань ракетного озброєння або інших військових заходів, зокрема можливих запусків ракети «Орєшнік».

Водночас саме по собі закриття повітряного простору над «Капустиним Яром» не свідчить про підготовку удару по Україні.

Як повідомляло раніше ForUa, Україна уразила підприємства, пов’язані з виробництвом «Іскандерів» і Х-59.

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

випробуванняОрєшнікполігонКапустин Яр
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