Папа Римський зробив заяву про мир у Європі

Папа Римський Лев XIV закликав сторони, залучені до війни в Європі, докладати більше зусиль для досягнення миру, зокрема бути готовими до компромісів під час переговорів. Про це він заявив у понеділок під час виступу в Меці. Його слова наводить Le Figaro.

Не називаючи безпосередньо Росію та Україну, понтифік говорив про повернення війни на європейський континент. За його словами, нині Європа знову стикається з війною, яку він назвав "новою безглуздою бійнею", що щодня призводить до загибелі великої кількості мирних жителів.

Лев XIV наголосив, що для досягнення миру необхідні тривалий діалог і готовність до переговорів. Він закликав сторони проявляти "мужність у переговорах" та бути готовими відмовитися від окремих позицій, якщо це сприятиме досягненню миру.

Папа також закликав замислитися над тим, наскільки світова спільнота насправді працює над встановленням миру, а не лише намагається припинити вже наявні бойові дії та готується до можливих нових конфліктів.

"Слід поставити собі питання: чи справді ми докладаємо творчих зусиль для сприяння миру в усьому світі, чи просто прагнемо зупинити кровопролиття війни та краще підготуватися до тієї, яка, як ми вважаємо, ще має відбутися", — сказав Лев XIV.

ForUA нагадує, раніше Папа Римський Лев XIV направив до Росії кардинала Маттео Дзуппі, який очолює Конференцію італійських єпископів, для проведення переговорів щодо України.