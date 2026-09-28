Трамп дуже скоро виграє війну з Іраном

Президент Дональд Трамп висловив упевненість у тому, що США виграють конфлікт з Іраном дуже скоро.

Трамп визнав, що нові військові удари напередодні проміжних виборів у США можливі, повідомляє Fox News.

"Я думаю, що ми дуже скоро виграємо цю війну, і щойно ми її виграємо, ціни на нафту впадуть – значно впадуть, до рівня, який був до війни", – сказав він.

На запитання, чи можуть військові удари поновитися до майбутніх проміжних виборів, Трамп відмовився відкидати таку можливість.

"Я не хочу цього говорити. Я не хочу цього говорити. Тобто, це можливо, але я просто не хочу цього говорити", – сказав Трамп.

Він наголосив, що Іран не матиме ядерної зброї.

Фото: whitehouse.gov.