﻿
Свiт

Трамп дуже скоро виграє війну з Іраном

Трамп дуже скоро виграє війну з Іраном

Президент Дональд Трамп висловив упевненість у тому, що США виграють конфлікт з Іраном дуже скоро.

Трамп визнав, що нові військові удари напередодні проміжних виборів у США можливі, повідомляє Fox News.

"Я думаю, що ми дуже скоро виграємо цю війну, і щойно ми її виграємо, ціни на нафту впадуть – значно впадуть, до рівня, який був до війни", – сказав він.

На запитання, чи можуть військові удари поновитися до майбутніх проміжних виборів, Трамп відмовився відкидати таку можливість.

"Я не хочу цього говорити. Я не хочу цього говорити. Тобто, це можливо, але я просто не хочу цього говорити", – сказав Трамп.

Він наголосив, що Іран не матиме ядерної зброї.

Фото: whitehouse.gov.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАвійнаІранТрамп
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Південна Корея вимагає від України вибачень
Полiтика 28.09.2026 12:56:19
Південна Корея вимагає від України вибачень
Читати
Кабмін хоче підвищити ПДВ на 1%
Економіка 28.09.2026 12:12:49
Кабмін хоче підвищити ПДВ на 1%
Читати
Об’ємне харчування: як їсти більше і водночас худнути
Здоров'я 28.09.2026 11:55:19
Об’ємне харчування: як їсти більше і водночас худнути
Читати

Популярнi статтi