Російська атака по Києву: Кількість постраждалих зросла до 21, загинула жінка

Кількість потерпілих громадян у Києві зросла до 21, загинула одна людина. Про це повідомляє поліція Києва.

"Російські війська продовжують атакувати Київ безпілотниками. Правоохоронці фіксують наслідки воєнного злочину у чотирьох районах", - ідеться у повідомленні.

Внаслідок атаки у Києві загинула 44-річна жінка. Ще понад 20 громадян віком від 29 до 76 років отримали поранення

У місті пошкоджені медичний центр, багатоквартирний будинок, будівля бізнес-центру, АЗС, ресторан, адміністративні будівлі, компанія та автомобілі.

На місцях ворожої атаки працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, рятувальники, медики та інші профільні служби.

Як повідомляв ForUA, у Києві працівники Держслужби з надзвичайних ситуацій локалізували пожежу в будівлі Національної академії наук України, яка виникла внаслідок атаки РФ.