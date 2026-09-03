Український бізнес втрачає оптимізм: ділова активність значно погіршилась

Український бізнес у серпні погіршив оцінки своєї економічної активності. Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) знизився до 48,3 пункта проти 50,1 у липні. У серпні 2025 року показник становив 49,0, повідомив Національний банк України за результатами щомісячного опитування підприємств.

На активність бізнесу негативно впливають руйнування виробничих і складських об’єктів, проблеми з логістикою, високі ціни на пальне та дефіцит кваліфікованих працівників. Водночас підтримку економіці забезпечують внутрішній попит, міжнародна фінансова допомога та бюджетне фінансування відновлення інфраструктури.

Найкращі оцінки у серпні продемонстрував будівельний сектор — його індекс становив 50,7. У промисловості показник знизився до 47,3, у торгівлі — до 47,5, тоді як у сфері послуг зріс до 49,5.

Більшість підприємств також очікують подальшого зростання закупівельних цін та вартості власної продукції й послуг. Ситуація на ринку праці залишається напруженою: скорочення чисельності персоналу прогнозують майже всі сектори, крім будівництва.

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