Атаки РФ паралізували ключові виробництва та логістику в Україні

Російські удари завдали масштабної шкоди українській промисловості та логістиці. Майже половину складських потужностей країни вже знищено, а підприємства, на які припадало близько 90% виробництва сталі, зупинили роботу.

Від початку 2026 року Росія посилила удари по цивільній та промисловій інфраструктурі України. Серед основних цілей — підприємства, склади, порти, залізничні та інші логістичні об’єкти, повідомляє Financial Times.

Внаслідок ракетних атак були пошкоджені доменні печі двох підприємств «Метінвесту» та комбінату «АрселорМіттал» у Кривому Розі. Представник «Метінвесту» Олександр Водовіз заявив FT, що нині українська металургійна галузь фактично не працює. Точні терміни відновлення підприємств поки невідомі.

Серйозних втрат зазнала й складська інфраструктура. За словами засновників мереж Eva та Varus, із приблизно 5 млн квадратних метрів складських площ в Україні було знищено близько 2,1 млн квадратних метрів. Майже половину цих площ було втрачено протягом останніх місяців.

Російські атаки також змінюють логістичні моделі українського бізнесу. Зокрема, компанії змушені відмовлятися від великих централізованих складів і розподіляти товари між меншими об'єктами.

Окремою проблемою залишається робота портової інфраструктури. Через удари по портах Чорного моря та Дунаю можливості для експорту української аграрної продукції скоротилися. Виробники змушені шукати альтернативні способи зберігання зерна, зокрема залишати його у спеціальних силосних рукавах безпосередньо на полях.

Таким чином, російські атаки одночасно вдарили по ключових ланках української економіки — виробництву, зберіганню та експорту продукції.

Як повідомляло раніше ForUa, РФ знищила близько 90% сучасних складів в Україні.