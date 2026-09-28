Українців попередили про зимовий стрибок цін на продукти

Базовий продуктовий кошик в Україні восени та взимку може подорожчати приблизно на 2,5–3%. Однією з причин стане ускладнення логістики через російські обстріли.

Через зміну звичних маршрутів постачання та перехід торговельних мереж на менші склади бізнес змушений витрачати більше коштів на доставку і зберігання товарів. «Фактор більш складної логістики додає мінімум 2,5–3%, якщо ми говоримо про весь продуктовий кошик», – заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

Водночас міністр наголосив, що логістика є лише одним із чинників, які можуть вплинути на кінцеву вартість продуктів. На ціни також можуть позначитися вартість пального, електроенергії та природного газу.

Окремим ризиком залишається стабільність енергопостачання. У разі тривалих відключень електроенергії підприємствам і торговельним мережам доведеться активніше використовувати генератори. Це, своєю чергою, може збільшити витрати на виробництво, транспортування та зберігання продукції.

Наразі в Україні продовжують зростати ціни на м’ясо. До кінця 2026 року подорожчання може торкнутися всіх основних видів продукції, хоча різкого стрибка цін на ринку не очікують. Найбільше наразі дорожчає свинина. Закупівельні ціни на неї зросли, що вже позначилося на вартості продукції в магазинах. Зокрема, свиняча грудка в середньому коштує 214,11 грн за кілограм, а шейка – 349,92 грн/кг. Серед причин подорожчання називають кількість поголів’я свиней, попит з боку переробників та виробничі витрати.

Яловичина залишається найдорожчим видом м’яса. Її середня ціна становить 437,63 грн за кілограм. На вартість продукції впливають обмежене поголів’я великої рогатої худоби та високий попит з боку експортерів.

Не оминає загальний тренд і курятину. Середня ціна філе наразі становить близько 219,33 грн за кілограм, а курячої тушки – приблизно 110 грн/кг.

За прогнозами учасників ринку, до кінця року ціни на м’ясо можуть і надалі поступово зростати. Водночас очікується саме плавне подорожчання, а не різкий стрибок вартості продукції.

Як повідомляло раніше ForUa, атаки РФ паралізували ключові виробництва та логістику в Україні.