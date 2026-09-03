Рубіо вперше прокоментував загадковий візит глави ЦРУ до РФ

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що підтримання каналів зв'язку між американською та російською розвідками є важливим для запобігання ескалації під час масштабних криз і конфліктів, повідомляє Bloomberg.

За словами Рубіо, неанонсований візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви 25 серпня був значною мірою рутинним. Він пояснив, що поїздка була пов'язана з підтриманням і розвитком каналів комунікації між розвідувальними структурами США та Росії. «Такі речі можуть виявитися корисними під час кризи чи конфлікту», — наголосив держсекретар.

Таким чином, у Вашингтоні розглядають прямі контакти між розвідками як окремий інструмент, який може допомогти уникнути небезпечних непорозумінь або неконтрольованої ескалації.

У Кремлі раніше заявляли, що Реткліфф під час поїздки не зустрічався з російським диктатором Володимиром Путіним. Водночас президент США Дональд Трамп натякав, що під час переговорів могла порушуватися тема війни в Україні. За його словами, Вашингтон зацікавлений у якнайшвидшому завершенні бойових дій.

Рубіо також прокоментував питання посилення української протиповітряної оборони. За його словами, США та Україна обговорюють можливість укладення ліцензійної угоди, яка дозволить Україні самостійно виробляти ракети для систем Patriot. Водночас держсекретар наголосив, що така домовленість не стане швидким рішенням для нинішніх потреб України.

США також змушені враховувати власні оборонні потреби, тому Вашингтон очікує, що необхідні боєприпаси для української ППО надаватимуть і інші союзники.

На тлі щоденних російських атак по Києву та інших українських містах питання забезпечення України достатньою кількістю засобів протиповітряної оборони залишається одним із ключових для Вашингтона та його європейських партнерів.

Як повідомляло раніше ForUa, у Києві назвали два можливі сценарії участі США у завершенні війни.