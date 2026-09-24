ЦРУ попереджає про російський напад на Іспанію, Францію або Італію

Європейські міністерства закордонних справ мають у своєму розпорядженні детальний звіт, підготовлений після візиту директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви. За інформацією литовського уряду, Росія планує запускати з кораблів дрони "Гербера" з дальністю польоту 600 км. Таким чином Росія готує нові атаки дронами в Європі, але цього разу вони будуть спрямовані проти середземноморських країн, повідомляє El Mundo.

"Вони використовуватимуть дрони, запущені з моря, заховані в контейнері на судні, це зовсім не складно", - пояснює джерело.

Уряди Іспанії, Франції та Італії також були поінформовані про те, що Росія готувала можливу операцію з використанням дронів проти однієї з цих країн. І це попередження збігається з незвичайною реакцією Емманюеля Макрона: після скликання 16 вересня засідання Ради з питань оборони він через два дні запросив до Єлисейського палацу лідерів усіх партій та кандидатів на президентських виборах 2027 року.



Атаки готують саме проти Франції, Італії та Іспанії через те, що у 2027 році там пройдуть вибори і вже зараз здобувають підтримку праві політичні сили.



Головною метою операції Росії не має бути заподіяння значних руйнувань, стверджує видання. З вибуховим зарядом у близько чотирьох-п’яти кілограмів "Герберу" скоріше використовуватимуть для закриття аеропорту, спричинення пожежі, прольоту над військовим об’єктом або демонстрації того, що Росія може досягати тилу Європи.



Москва неодноразово наголошувала, що постачання озброєння, розвідувальних даних та військових радників до України робить західні країни учасниками війни та законними цілями.

Фото: El Mundo.