У Києві назвали два можливі сценарії участі США у завершенні війни

Українське керівництво дедалі більше схиляється до думки, що без участі США укласти мирну угоду з Росією буде складно. Водночас у Києві побоюються, що Вашингтон може не лише допомагати в переговорах, а й тиснути на Україну заради швидкого результату.

Українське керівництво нині розглядає два основні варіанти розвитку подій, повідомляє Politico. Перший полягає в тому, що участь Вашингтона є необхідною для завершення війни. У такому разі Україна розраховує на дипломатичні зусилля представників адміністрації Дональда Трампа, зокрема Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Водночас існує побоювання, що через невдачі США в інших міжнародних конфліктах адміністрація Трампа може бути зацікавлена у швидкій зовнішньополітичній перемозі.

Минулого місяця Трамп заявив, що його переговорна команда найближчими тижнями має приїхати до Києва. Однак Віткофф і Кушнер, які вже неодноразово відвідували Росію, досі не здійснили такого візиту. Попри це, частина українських посадовців вважає приїзд представників Трампа одним із найкращих шансів для досягнення домовленостей.

Інша позиція полягає в тому, що можливі невдачі адміністрації США на Близькому Сході можуть посилити прагнення Білого дому продемонструвати результат в Україні. У такому випадку Вашингтон потенційно може намагатися переконати Київ погодитися на умови, ближчі до позиції Москви. Співрозмовник видання зазначив, що якщо ситуація навколо Ірану чи Гази сприйматиметься як невдача американської адміністрації, це може посилити тиск на Білий дім і створити додаткову мотивацію для демонстрації успіху в іншому напрямку.

Водночас видання звертає увагу, що ситуація на фронті може змінюватися на користь України. На думку колишнього помічника держсекретаря США у справах Європи Даніеля Фріда, саме Україна нині має більше шансів на сприятливий результат у найближчій та середньостроковій перспективі, ніж інші напрямки американської зовнішньої політики.

Як повідомляло раніше ForUa, Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон планує активізувати дипломатичні зусилля, аби з'ясувати, чи є можливість відновити мирні переговори між Україною та Росією.