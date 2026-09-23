Війна в Україні закінчиться завдяки домовленостям, - Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що угоди про енергетичне перемир'я між Україною та Росією наразі немає.

Рубіо зазначив, що наразі немає енергетичної угоди між Україною та Росією, проте ця війна не на користь жодній зі сторін, повідомляє Держдеп США.

"Тож зупинити її - цілком логічно. Але, на жаль, у зовнішній політиці та в таких питаннях, як це, іноді те, що є логічним, не обов'язково стається. Тож президент заявив, що ми й надалі будемо готові - де б не з'явилася можливість змінити ситуацію на краще та подолати розбіжності між цими двома сторонами, президент готовий це зробити. І ми будемо продовжувати намагатися це зробити", - сказав він.

Рубіо зазначив, що війна Росії проти України не закінчиться військовою перемогою однієї із сторін, а буде врегульована шляхом переговорів.

"Вона не закінчиться завдяки якійсь нищівній військовій перемозі тієї чи іншої сторони. Вона закінчиться завдяки домовленості, досягнутій шляхом переговорів. І чим швидше це станеться, тим менше людей загине, і тим менше буде руйнувань", - сказав він.

Фото: whitehouse.gov.