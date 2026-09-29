Рубіо підтвердив причетність іноземного суб’єкта до інциденту біля авіабази США

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що до інциденту на базі Повітряних сил США у британському Фейрфорді причетний "іноземний суб’єкт".

"Це ситуація, до якої явно причетний іноземний суб’єкт. Я поки що не буду вдаватися в подробиці з цього приводу. Я хочу подякувати владі Великої Британії, яка проявила велику готовність до співпраці та тримає ситуацію під контролем", – сказав Рубіо.

Він натякнув, що йдеться про Іран, хоча прямо не звинуватив країну в інциденті, повідомляє Sky News.

"Гадаю, це змушує нас усвідомити реальність – а саме те, що ми маємо справу з певними силами у світі, як-от, наприклад, Іран, які відкрито погрожували атакувати американські інтереси по всьому світу", – зазначив Рубіо.

Він додав, що США дуже серйозно ставляться до таких спроб.

Він заявив, що звільнення під заставу підозрюваних в інциденті поблизу авіабази ВПС викликає занепокоєння.

"Я знаю, що багатьох людей турбує новина про те, що деяких із цих осіб було звільнено під заставу. Щодо деяких з них триває розслідування. Звісно, ми співпрацюємо з ними з усіх цих питань", – заявив він.

Фото: jay-jerry.