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Рубіо підтвердив причетність іноземного суб’єкта до інциденту біля авіабази США

Рубіо підтвердив причетність іноземного суб’єкта до інциденту біля авіабази США

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що до інциденту на базі Повітряних сил США у британському Фейрфорді причетний "іноземний суб’єкт".

"Це ситуація, до якої явно причетний іноземний суб’єкт. Я поки що не буду вдаватися в подробиці з цього приводу. Я хочу подякувати владі Великої Британії, яка проявила велику готовність до співпраці та тримає ситуацію під контролем", – сказав Рубіо.

Він натякнув, що йдеться про Іран, хоча прямо не звинуватив країну в інциденті, повідомляє Sky News.

 "Гадаю, це змушує нас усвідомити реальність – а саме те, що ми маємо справу з певними силами у світі, як-от, наприклад, Іран, які відкрито погрожували атакувати американські інтереси по всьому світу", – зазначив Рубіо.

Він додав, що США дуже серйозно ставляться до таких спроб.

Він заявив, що звільнення під заставу підозрюваних в інциденті поблизу авіабази ВПС викликає занепокоєння.

"Я знаю, що багатьох людей турбує новина про те, що деяких із цих осіб було звільнено під заставу. Щодо деяких з них триває розслідування. Звісно, ми співпрацюємо з ними з усіх цих питань", – заявив він.

Фото: jay-jerry.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАІранВеликобританіяРубіо
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